Flamengo e Grêmio decidem passagem à semifinal da Copa do Brasil

Com previsão de Maracanã lotado e sem terem de se preocupar com desfalques, Flamengo e Grêmio decidem nesta quarta-feira uma das vagas à semifinal da Copa do Brasil. As equipes empataram por 1 a 1 na partida de ida e, por isso, jogam por vitória simples para continuarem na disputa, a partir das 21h45.

Apesar de ambos terem jogado no domingo pelo Brasileirão, o time gaúcho chega mais descansado para a partida. Isso porque o Grêmio poupou seus titulares no triunfo por 4 a 0 sobre o Vitória. O Flamengo, por sua vez, teve praticamente força máxima para bater o Cruzeiro por 1 a 0. Os únicos desfalques foram Renê e Cuellar, que estavam suspensos e retornam para a partida desta quarta.

Mesmo assim, o técnico rubro-negro, Maurício Barbieri, minimiza o risco de eventuais problemas por desgaste. "Fazemos um controle muito criterioso das cargas de treinos, compensando o volume para que não sintamos o cansaço. Na ida contra o Grêmio, jogamos contra o Sport (na rodada anterior), viajamos e nos portamos bem", considerou.

O treinador não quis confirmar o time. A principal dúvida é no ataque, com Henrique Dourado, Uribe e Lincoln brigando por uma vaga. A tendência, contudo, é de que Barbieri mantenha Dourado entre os titulares. O jogador, que vinha sendo preterido, teve boa atuação diante do Cruzeiro, quando até marcou o gol da vitória.

No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho também decidiu fazer mistério. Na terça-feira pela manhã, ele fechou o último treino antes da viagem ao Rio. As principais dúvidas estão na lateral esquerda e no meio, mas nos dois casos a opção é meramente técnica. Cortez e Jaílson devem ser escolhidos, com Marcelo Oliveira e Cícero esperando uma chance no banco.

Um dos principais trunfos do time gaúcho é o retorno do atacante Everton, recuperado de problemas musculares. O jogador, que havia se lesionado justamente na partida de ida diante do Flamengo, projeta um confronto difícil. E promete postura diferente daquele primeiro jogo, quando o Grêmio recuou demais no segundo tempo e acabou sofrendo o gol de empate no último minuto.

"Trabalhamos focados no adversário para minimizar os erros que tivemos. Por termos enfrentados eles mais de uma vez recentemente a gente acaba conhecendo melhor", disse Everton. "O time deles tem muita qualidade e, jogando em casa, nos primeiros 15 minutos virão para cima. Não podemos entregar o jogo para eles."

FICHA TÉCNICA:

FLAMENGO x GRÊMIO

FLAMENGO - Diego Alves; Rodinei, Réver, Léo Duarte e Renê; Cuellar, Lucas Paquetá e Diego; Éverton Ribeiro, Vitinho e Henrique Dourado. Técnico: Maurício Barbieri.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Jaílson (Cícero), Maicon e Ramiro; Luan, Everton e André. Técnico: Renato Gaúcho.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

HORÁRIO - 21h45 (horário de Brasília).

Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).