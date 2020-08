Flamengo e Grêmio se enfrentam ainda em fase de reconstrução no Brasileirão

Aliviado após bater o Coritiba no fim de semana e conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o invicto Grêmio nesta quarta-feira, às 19h15, no Maracanã, pela quarta rodada. O time rubro-negro deu mostras de que está mais ajustado sob o comando de Domènec Torrent e agora quer emplacar uma sequência positiva na competição. Já os gaúchos buscam manter a regularidade e mostrar que já se acostumaram a jogar sem Everton Cebolinha, negociado com o Benfica.

Os clubes se reencontram quase dez meses depois da goleada histórica de 5 a 0 que aplicou no jogo de volta das semifinais da Copa Libertadores no ano passado. Foi depois daquela partida que a equipe rubro-negra engatou e conquistou a competição sul-americana e o Brasileirão.

Hoje, a situação é bem diferente. O Fla venceu a primeira na rodada passada e ainda se adapta ao estilo de jogo de Torrent, substituto de Jorge Jesus, que foi para o Benfica. Aliás, o clube português também afetou o Grêmio, já que o principal jogador da equipe, Everton Cebolinha, foi contratado pela equipe europeia.

Ao que parece, o técnico espanhol, depois da conversa com o elenco, está começando a ajustar o time. Contra o Coritiba, ele manteve a base utilizada por Jorge Jesus, decidiu não fazer mais experiências táticas e de peças, e a equipe jogou bem e conseguiu o primeiro triunfo no torneio. Com três pontos, ocupa a décima posição na tabela de classificação.

O treinador ficou satisfeito com a evolução da equipe, disse que conhece as característica do elenco, mas pediu tempo para que colocar em prática seus conceitos. Segundo ele, os jogadores são os protagonistas, e não o técnico. "Conheço as características dos jogadores do elenco, vi muitos jogos, mas precisamos de tempo para nos conhecer e treinar conceitos respeitando a qualidade dos jogadores. O mais importante são os jogadores, não os técnicos", afirmou.

Diante do bom desempenho em Curitiba, é muito provável que Domènec mantenha a mesma escalação com apenas uma mudança: o retorno do goleiro Diego Alves, fora do último confronto para cumprir suspensão pela expulsão contra o Atlético-GO. Substituto de Rafinha na lateral direita, o jovem João Lucas agradou e permanece entre os titulares.

Grêmio precisa melhorar a pontaria

O Grêmio tem três desafios importantes contra o Flamengo: manter-se invicto na competição, tentar melhorar a produção ofensiva, que caiu muito desde a saída de Everton Cebolinha, e vencer a primeira partida fora de casa na competição. O time gaúcho está invicto no Brasileirão pois superou o Fluminense na estreia e empatou os confrontos seguintes com Ceará e Corinthians, por 1 a 1 e 0 a 0, respectivamente.

O plano do técnico Renato Gaúcho é de que a equipe faça o maior número de pontos neste começo de campeonato, algo que não conseguiu na temporada anterior e que fez falta na briga pelo título. Hoje, com cinco, ocupa a sexta colocação a quatro do líder Atlético-MG.

No entanto, se leva poucos gols e ainda não perdeu na competição, sem Everton Cebolinha, o Grêmio viu seu desempenho ofensivo cair e agora tenta achar soluções para que volte a balançar as redes mais vezes e tenha maior repertório de jogadas. Em três partidas, foram só dois gols marcados no torneio. Uma alternativa pode ser o meia-atacante Everton, que chegará do São Paulo, em troca envolvendo a ida do atacante Luciano para o clube paulista.

O Grêmio terá uma sequência de dois jogos no Rio. Depois do Flamengo, enfrentará o Vasco no domingo. Nesta quarta-feira, a tendência é de que Renato Gaúcho escale o que tem de melhor à disposição. Assim, a formação deve ser a mesma ou muito próxima da que entrou em campo no empate sem gols com o Corinthians na rodada anterior. Vai depender do desgaste físico dos atletas.

Com isso, os meias Matheus Henrique e Jean Pyerre, que voltaram à equipe na última partida, permanecem na equipe nas vagas de Lucas Silva e Isaque. No ataque, a esperança de gols segue sendo Diego Souza, mesmo com o pênalti desperdiçado contra o Corinthians. Ele é o artilheiro do time no ano, com nove gols em 14 partidas, e confia que a produção ofensiva vai melhorar.

"O Grêmio é grande demais para depender de apenas um jogador. O Pepê é um garoto de qualidade fora do normal, o Alisson também é fora do comum. Nós vamos jogar como equipe e esses jogadores vão se sobressair e nos ajudar na hora certa como o Cebolinha também sempre nos ajudou", afirmou.

Já na partida seguinte diante do Vasco é provável que o treinador faça um rodízio de peças em razão da proximidade do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, fora de casa, marcada para o dia 26. Antes de viajar ao Rio, a delegação gremista foi novamente submetida a testes de covid-19 pelo método RT-PCR. Segundo o clube, ao todo, 47 pessoas foram testadas e todos os resultados foram negativos.