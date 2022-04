Flamengo e Palmeiras se reencontram com torcida única 5 meses após final da Libertadores

Cinco meses depois da decisão da última Libertadores, Flamengo e Palmeiras se reencontram nesta quarta-feira, às 19h30, no Maracanã. O duelo adiantado da quarta rodada do Brasileirão opõe dois dos postulantes ao título nacional e que protagonizam hoje uma das principais rivalidades do futebol brasileiro.

Desde aquela final em Montevidéu vencida pelo Palmeiras, algumas coisa mudaram, especialmente no Flamengo, que trocou de técnico, passou por crise provocada especialmente pela perda do Campeonato Carioca, mas agora parece estar engrenando sob o comando de Paulo Sousa. A equipe rubro-negra tem quatro pontos e ocupa o quarto posto na tabela do torneio nacional.

"É um clássico maior, sem dúvida, vamos ter o torcedor nos empurrando com muita energia, mais uma vez, e fazendo o seu melhor para oferecermos tudo o que podemos em campo para eles serem felizes", afirmou Paulo Sousa. O confronto vai opor mais uma vez dois técnicos portugueses, como já aconteceu em Botafogo x Corinthians.

O atual campeão continental não ganhou o Mundial, mas venceu a Recopa e o Paulistão com uma remontada histórica. Abel Ferreira, de contrato renovado até o fim de 2024, foi capaz de fazer a equipe ser ainda mais coesa e vencedora. O começo na Libertadores é excelente. No entanto, no Brasileirão, o time tropeçou em seus dois primeiros compromissos e somou apenas um ponto em seis disputados.

"É um jogo importante contra o Flamengo. Sabemos que será de muita pressão e intensidade. Pela maturidade que adquirimos nos últimos anos, tenho certeza que vamos colocar nosso jogo em prática e fazer o melhor para buscar a vitória", disse Marcos Rocha. O veterano lateral acertou sua renovação de contrato até dezembro de 2023.

O encontro de dois dos times mais poderosos do País terá torcida única e casa cheia. Todos os 61 mil ingressos colocados à venda foram esgotados pelos flamenguistas, que lotarão o Maracanã.

O estádio não receberá palmeirenses porque o Flamengo fez valer o direito de ter torcida única no estádio concedido pelo STJD em fevereiro de 2020, indicando reciprocidade. Meses antes, em dezembro de 2019, o Palmeiras alegou medidas de segurança e recebeu liberação da CBF para enfrentar o Flamengo no Allianz Parque sem torcedores do time visitante.

Escalações

Bruno Henrique ainda se recupera de uma tendinopatia no joelho direito e é a principal baixa do Flamengo, que também não tem Fabrício Bruno, em transição física. O zagueiro Pablo, por outro lado, se livrou de lesão no ligamento colateral medial do joelho direito e deve ser relacionado pela primeira vez.

Carrasco do Flamengo no Uruguai, Deyverson não jogará. Nem o gol que garantiu o tri da Libertadores ao Palmeiras fez a diretoria estender o contrato do carismático, controverso e predestinado atacante. Seu vínculo se encerra em 30 de junho e o clube optou por não estendê-lo. Ele não tem sido mais relacionado para as partidas.

O único desfalque confirmado do Palmeiras para a partida é o zagueiro Luan, ainda se recuperando de uma lesão na coxa. No Brasileirão, Abel tem lançado mão do que tem de melhor. É muito improvável que use novamente os titulares no Maracanã, até pela importância da partida.

No entanto, é possível que faça algumas alterações de acordo com a forma como joga o rival ou considerando o desgaste físico de alguns atletas. Cabe lembrar que o Palmeiras começou a temporada antes que os outros times para se preparar para o Mundial de Clubes.

FLAMENGO X PALMEIRAS

FLAMENGO - Santos; Rodinei, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Lázaro; e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Danilo e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)

HORÁRIO - 19h30

LOCAL - Maracanã

TRANSMISSÃO - Premiere