Flamengo é recebido no Rio com protesto de torcedores

Desapontados com a desclassificação do Flamengo na Copa do Brasil, um grupo de torcedores protestou nesta quinta-feira durante o desembarque do elenco no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. Os principais alvos das críticas pela goleada por 4 a 1 sofrida para o Atlético-MG, na noite anterior, em Belo Horizonte, foram o técnico Vanderlei Luxemburgo e o meia Matheus.

Abatido, o zagueiro e capitão Wallace voltou a criticar a postura do time na derrota no Mineirão. "A conclusão é que nos acovardamos. Estávamos com o resultado praticamente nas mãos, sentimos o segundo gol e não conseguimos nos defender mais. Cada um deve fazer sua reflexão. Deixamos de fazer história na competição", lamentou o jogador.

Apesar do pequeno tumulto com o protesto no desembarque, alguns jogadores mostraram que seguem com prestígio com a torcida. É o caso dos meias Everton e Gabriel, que foram assediados por alguns torcedores que pediam para tirar fotos e autógrafos.

Depois da frustrante eliminação na Copa do Brasil, quando chegou a abrir 1 a 0 no placar e poderia até perder por 3 a 1 para ficar com a vaga, o Flamengo busca agora ânimo para enfrentar o Sport, domingo, no Recife, pelo Brasileirão. Com 43 pontos, o time está na 10ª colocação e já conseguiu se afastar da luta contra o rebaixamento.