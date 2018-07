Flamengo e Resende fazem um confronto direto por vaga

Com vantagem na classificação do Grupo A - tem os mesmos 12 pontos, mas com mais vitórias -, o Resende joga por um empate. Ao Flamengo, só a vitória garante a vaga na semifinal sem depender do resultado de Botafogo e Macaé, que também jogam neste sábado, no mesmo horário.

Dada a necessidade da vitória, o técnico Joel Santana vai utilizar um esquema mais ofensivo do que o visto no empate contra o Lanús, na última quarta-feira, pela Libertadores. Assim, o Flamengo deixa de ter quatro volantes no meio de campo titular.

Uma mudança é óbvia. Vágner Love volta ao ataque depois de cumprir suspensão pela competição continental. Com isso, o volante chileno Maldonado vai para o banco. A outra é forçosa. Renato quebrou a mão direita e o substituto vai ser escolhido entre Luiz Antônio e Bottinelli.

Além destas alterações, o treinador confia em outro "reforço": um Ronaldinho Gaúcho com mais disposição do que a vista contra o Lanús, quando teve atuação apagada. "O Ronaldo é diferenciado. Quando você menos espera ele dá um show para a gente. Agora mesmo ele vai dar o show que estamos querendo e aí ninguém vai perguntar mais", disse Joel.