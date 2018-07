Flamengo e Shakhtar ficam no empate sem gols em amistoso

O Flamengo realizou neste domingo seu primeiro amistoso de 2015. Em Brasília, os comandados de Vanderlei Luxemburgo receberam o Shakhtar Donetsk e, apesar da criação de diversas oportunidades, não passaram de um empate sem gols. O resultado pode ser colocado na conta dos goleiros Paulo Victor e Pyatov, que estiveram em tardes inspiradas, além da má pontaria dos atacantes de ambas as equipes.

Com isso, o Flamengo segue sem vencer neste início de temporada. Se este foi o primeiro amistoso, a equipe já havia realizado um jogo-treino diante do Red Bull Brasil, na quarta-feira, no qual também empatou, mas por 1 a 1. A partida deste domingo marcou as estreias dos novos contratados, como Pará, Bressan, Arthur Maia e Marcelo Cirino.

O Shakhtar começou pressionando e quase abriu o placar logo aos seis minutos, quando Alex Teixeira fez linda jogada, arrancou da intermediária e deixou para Douglas Costa, que só parou em bela defesa de Paulo Victor. Aos 13, o goleiro voltou a impedir a abertura do placar. Alex Teixeira roubou bola na meia-lua e rolou para Luiz Adriano bater cruzado, mas o camisa 1 voou para espalmar.

O tempo passava e o Flamengo seguia completamente dominado pelo Shakhtar, que abusava das jogadas pelo lado direito para criar perigo. Alex Teixeira quase marcou, mas a zaga travou quando ele finalizaria na linha da pequena área. Aos 38, Douglas Costa bateu falta quase da linha da grande área e a bola passou rente à trave.

A primeira chance flamenguista só aconteceu aos 40, quando Marcelo Cirino recebeu e tocou na saída do goleiro, mas a zaga afastou. Aos 43, o time carioca até chegou a marcar, mas o lance foi anulado. Após bola ajeitada da direita, Eduardo da Silva empurrou o zagueiro para cabecear para a rede. O árbitro viu e assinalou a falta. Já aos 46, novamente Marcelo Cirino teve a chance, mas chutou em cima Pyatov ao sair de frente para o gol.

O Flamengo voltou para a etapa final com as entradas de Pará, Arthur Maia, Nixon e Márcio Araújo. E foi um destes jogadores que criou a primeira chance da equipe. Aos 11, Arthur Maia recebeu na entrada da área, encheu o pé, mas parou em Pyatov.

Mas aos 14, quem perdeu chance incrível foi o Shakhtar. Após finalização de longe, Paulo Victor espalmou para o meio da área, Luiz Adriano pegou o rebote e, sozinho, acertou o travessão. Depois de um novo bate-rebate, o volante Fernando recebeu na linha da pequena área, mas isolou.

Com as mudanças em ambas as equipes, o jogo ficou mais morno e a emoção só voltou aos 32 minutos, quando Luiz Antonio arriscou de longe e Pyatov fez outra bela defesa. Aos 40, o Shakhtar respondeu e mais uma vez perdeu chance incrível. Taison recebeu dentro da área e rolou para Gladkiy, que cortou a marcação e, de frente para o gol, conseguiu acertar o zagueiro.