Flamengo é surpreendido e perde jogo-treino para o Tupi O Flamengo está sendo pé-quente para a Holanda, que treina na Gávea durante a Copa do Mundo e está nas quartas de final do Mundial. Mas o próprio clube rubro-negro não está com a mesma sorte. Neste domingo, o time carioca fez um jogo-treino contra o Tupi, de Juiz de Fora (MG), e foi derrotado por 4 a 2 no Ninho do Urubu.