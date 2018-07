Flamengo e Vasco treinam com portões fechados antes de 1º jogo da semifinal Flamengo e Vasco encerraram em clima de mistério as suas respectivas preparações para o clássico deste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Os dois times treinaram com portões fechados neste sábado, mas o pouco que havia para os técnicos Vanderlei Luxemburgo e Doriva esconderem foi revelado na lista de jogadores relacionados para a partida.