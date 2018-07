Flamengo efetiva Barbieri e define contrato até o fim do ano

A diretoria do Flamengo enfim efetivou o técnico Maurício Barbieri. Nesta quinta-feira, o então interino assinou contrato até o fim do ano e ganhou o status de efetivo. Ele estava comandando a equipe carioca desde o fim de março, quando substituiu o demitido Paulo Cesar Carpegiani.

Barbieri, de 36 anos, assumira o cargo de forma provisória no dia 29 de março, data da demissão do seu antecessor. Inicialmente, o treinador não era a primeira opção da diretoria do clube. No entanto, o jovem técnico deu início a uma grande sequência de bons resultados e acabou conquistando a chance de ser efetivado.

Seu primeiro jogo no comando da equipe foi a vitória sobre o Atlético-GO por 3 a 1, em amistoso disputado no dia 07 de abril, no intervalo entre a eliminação no Campeonato Carioca e o início do Brasileirão.

Foi a primeira de uma série de vitórias. Ele já soma 11 delas, além de seis empates e apenas uma derrota, em 19 confrontos. Barbieri está à frente do Flamengo desde o começo do Brasileirão e também liderou o time na busca pela classificação às oitavas de final da Copa Libertadores. Além disso, liderou o time na classificação na Copa do Brasil.

A diretoria informou ainda nesta quinta-feira que Maurício Souza, técnico campeão da Copa São Paulo deste ano, foi efetivado na função de auxiliar da comissão permanente.