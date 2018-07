Flamengo elimina o Mirassol e avança na Copa SP

BAURU - O Flamengo sofreu, mas cumpriu a obrigação de avançar às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta quarta-feira, jogando em Bauru, no Estádio Alfredo de Castilho, a equipe carioca enfrentou o Mirassol, equipe do interior de São Paulo e venceu pelo placar mínimo: 1 a 0. Dos cariocas, só Flamengo e Fluminense seguem vivos.

Uma das grandes esperanças de futuro desta equipe rubro-negra foi quem fez o gol que levou o Flamengo às oitavas. Aos 6 minutos do segundo tempo, Douglas Baggio mostrou o oportunismo digno de um centroavante, pegou rebote do goleiro Jean Carlos e balançou as redes do Mirassol.

Na próxima fase, o Flamengo, que venceu a Copa São Paulo em 1990 e 2011, vai encarar quem passar entre Corinthians e Juventude. As duas se enfrentam ainda nesta quarta-feira, em Limeira. Depois, o vencedor enfrenta Atlético-MG ou Paraná.