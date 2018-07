Flamengo elimina São Paulo da Copinha e avança à semifinal

O Flamengo conquistou a última vaga para as semifinais da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca bateu o São Paulo por 2 a 0, nesta quarta-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP), e vai enfrentar o América-MG na próxima fase.

Mais cedo, o time mineiro passou pelo Bahia. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, se classificou nos pênaltis pela terceira vez na competição. A outra semifinal é formada por Corinthians e Cruzeiro, que se classificaram na última terça-feira.

Ainda sem horário definido, é provável que as semifinais sejam disputadas nesta sexta-feira no período da noite para atender os interesses das emissoras de televisão. Isso, porém, será confirmado pelo departamento de competições da Federação Paulista de Futebol (FPF) somente nesta quinta.

JOGO DISPUTADO

Em duelo equilibrado, com dois dos times de maior destaque na competição, o Flamengo levou a melhor graças aos gols do centroavante Felipe Vizeu, ambos marcados no minutos finais de cada um dos tempos. O primeiro aos 43 do primeiro e o segundo aos 44 do segundo. Coincidentemente, os dois lances aconteceram após saída de bola errada da defesa são-paulina.

Esta foi a primeira partida da Copa São Paulo com cobrança de ingressos e contou com apenas 3.585 torcedores, bem inferior à presença de público nas últimas partidas de ambas as equipes, que tinham entrada gratuita.