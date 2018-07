Flamengo elogia, mas garante não temer o meia Montillo, do Cruzeiro

RIO - O meia Montillo foi um dos algozes do Flamengo na última Libertadores, mas os jogadores tentam minimizar o reencontro de domingo, em Volta Redonda, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atacante Marquinhos, o time da Gávea precisa se impor e não ter preocupações exageradas com o destaque cruzeirense.

"Temos de fazer o nosso trabalho, esquecer o adversário e pensar mais na nossa equipe. Temos de dar o nosso máximo dentro de campo se quisermos algo melhor", afirmou o jogador, que deverá ser escalado no setor ofensivo do Flamengo contra o Cruzeiro por conta das últimas boas atuações.

Possível responsável pela marcação do meia, Willians revelou respeito por Montillo e prometeu atenção. "É mais uma batalha que tenho pela frente. Ele é um jogador inteligente, como muitos no Brasil. É preciso ter atenção e marcar em cima para ele não desequilibrar na partida", disse.