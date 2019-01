Flamengo embarca para a Florida Cup com 29 relacionados

Sem maiores novidades, a delegação do Flamengo embarcou neste domingo para os Estados Unidos, onde disputará a Florida Cup, na próxima semana. Encabeçada pelo técnico Abel Braga, a equipe terá 29 jogadores, incluindo o zagueiro Rodrigo Caio, único reforço anunciado pelo clube carioca até agora.

A delegação rubro-negra deve chegar à cidade de Orlando na noite deste domingo. O São Paulo, outro clube brasileiro que estará na Florida Cup, desembarcou em solo norte-americano no sábado.

O Flamengo vai estrear no torneio amistoso, que conta com apenas quatro equipes, no dia 10, quinta-feira, contra o Ajax, da Holanda. Dois dias depois, o adversário será o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O time carioca vai retornar ao Brasil no dia 15. A estreia no Campeonato Carioca será contra o Bangu, no dia 19 ou 20.

Para o torneio amistoso, Abel Braga convocou 29 jogadores, incluindo seis atletas da base: Dantas, Hugo Moura, Lucas Silva, Thiago Santos, Vitor Gabriel e João Fernando, que será o quarto goleiro da equipe na Florida Cup. Ele foi chamado por Muralha, que voltou ao clube, foi dispensado da viagem.

Confira a lista dos relacionados para a viagem aos EUA:

Goleiros: César, Diego Alves, Gabriel Batista e João Fernando;

Laterais: Kleber, Pará, Renê, Rodinei, Trauco

Zagueiros: Juan, Léo Duarte, Rhodolfo, Rodrigo Caio, Dantas;

Meio-campistas: Cuéllar, Diego, Éverton Ribeiro, Jean Lucas, Piris da Mota, Ronaldo, Willian Arão, Hugo Moura, Thiago Santos;

Atacantes: Berrío, Henrique Dourado, Uribe, Lucas Silva, Vitor Gabriel e Vitinho.