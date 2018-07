Flamengo empata com gol irregular e deixa Botafogo na liderança

Com um gol irregular, o Flamengo buscou o empate, por 1 a 1, com o Madureira, na tarde deste domingo, em Volta Redonda, e assim se manteve no G4 do Campeonato Carioca. Prejudicado pela arbitragem, o time do subúrbio do Rio poderia terminar a rodada entre os quatro melhores da competição, mas ao ganhar apenas um ponto ficou fora do grupo que hoje se classificaria para as semifinais do Carioca.

O Madureira vencia a partida por 1 a 0 e atuava com tranquilidade, até os 29 minutos do segundo tempo. Foi quando o zagueiro Bressan, do Flamengo, finalizou uma jogada dentro da área e a bola não ultrapassou toda a linha do gol, ao ser defendida parcialmente por Jonathan. Não adiantou a reclamação dos jogadores do Madureira. O árbitro correu para o meio de campo, validando o lance.

O Flamengo começou bem o jogo, com toques rápidos e envolventes. Esbarrava, porém, na boa marcação da zaga do Madureira, que buscava surpreender nos contra-ataques. A primeira chance coube ao Madureira, num chute de João Carlos de fora da área em que a bola bateu na trave. O Flamengo respondeu e pouco depois Everton também finalizou na trave.

Havia supremacia do Flamengo, que parecia bem próximo do primeiro gol. Mas, Luiz Paulo arriscou um belo chute, também de fora da área, e fez o gol do Madureira, quando ainda faltavam mais de 10 minutos para o fim do primeiro tempo.

Após o intervalo, o Flamengo pressionou bastante, ainda que continuasse com dificuldade de criar jogadas de perigo. O Madureira não se intimidava e também partia para o ataque, o que deixava a defesa adversária em situação difícil. Desenhava-se a vitória do Madureira até que houve a interferência da arbitragem para consumar o empate favorável ao Flamengo.

O empate tirou o Flamengo da liderança do Campeonato Carioca, ocupada pelo Botafogo, que venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1 no último sábado, e agora está com 16 pontos, dois a mais do que o rubro-negro. E os rivais vão se enfrentar no próximo domingo, no Maracanã, pela sétima rodada.

FICHA TÉCNICA:

MADUREIRA 1 x 1 FLAMENGO

MADUREIRA - Jonathan; Formiga, Daniel, Thiago Cardoso e Luiz Paulo; Gilson, Ryan, Rodrigo Lindoso e Camacho (Robinho); Rodrigo Pinho (Leozão) e João Carlos (Ramon). Técnico - Toninho Andrade.

FLAMENGO - Paulo Vitor; Pará, Bressan, Samir e Thallyson; Cáceres, Márcio Araújo, Canteros (Arthur Maia) e Everton (Nixon); Gabriel (Eduardo da Silva) e Marcelo Cirino. Técnico - Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Luiz Paulo, aos 35 minutos do primeiro tempo. Bressan, aos 29 do segundo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento.

CARTÃO AMARELO - Daniel, Bressan, Canteros, Thiago Cardoso, Ramon e Rodrigo Pinho.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.