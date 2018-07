Flamengo empata com o Atlético-MG e ajuda o rival Fluminense no Brasileirão

BELO HORIZONTE - A cinco rodadas do fim do Brasileirão, o Atlético-MG não conseguiu sair do empate em 1 a 1 com o Flamengo e desperdiçou a chance de diminuir a distância para o líder Fluminense, mesmo com um jogador a mais em campo, no Estádio Independência. O jogo da noite desta quarta-feira encerrou a 33ª rodada do campeonato.

Com o resultado, o Atlético soma 64 pontos, oito a menos que o Fluminense, e vê mais distantes suas chances de brigar pelo título. Já o Flamengo, que teve um jogador expulso no fim do primeiro tempo, tem agora 41 pontos e está na 14ª colocação, cada vez mais longe do risco de rebaixamento. Estima-se que, com 44, o time acabe com as chances de queda.

Atlético e Flamengo fizeram um jogo tenso e cheio de faltas, no reencontro de Ronaldinho com seu ex-time. Mesmo sem mostrar um bom futebol, por causa da forte marcação dos cariocas, o meia-atacante conseguiu levar perigo na defesa dos visitantes. Aos 11 minutos, foi derrubado na área por Ibson, mas o árbitro não viu falta no lance.

O Flamengo respondeu aos 27. Renato Abreu bateu de primeira de fora da área, após receber preciso passe pela direita, e bateu de canhota para o fundo das redes. A vantagem carioca, contudo, foi dissolvida aos 42, quando Wellington Silva cometeu sua segunda falta violenta no jogo. Levou novo cartão amarelo e foi expulso. Insatisfeito com a marcação, o técnico Dorival Júnior reclamou com o árbitro e também foi excluído da partida.

Com um jogador a mais, o Atlético foi com tudo para cima do Flamengo. Aos 12 minutos, depois de muita pressão, Leonardo, que havia deixado o banco de reservas para substituir Guilherme, empatou, de cabeça, aproveitando cruzamento de Bernard.

O gol esquentou ainda mais a partida. Empurrado pela torcida, o Atlético impôs forte pressão, enquanto o Flamengo se segurava na defesa. As seguidas chances, contudo, eram desperdiçadas a cada lance. No final, Ronaldinho teve a grande chance de obter a virada. Bateu falta com categoria e acertou a trave, para decepção da torcida mineira.

No próximo domingo, o Atlético vai à capital paranaense para enfrentar o Coritiba, às 19h30, no Couto Pereira. No sábado, às 21 horas, o Flamengo encara o ameaçado Figueirense, em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira.

"A gente fez o que pôde, correu, lutou, mas não foi o resultado que a gente esperava", lamentou o atacante Bernard. "É dolorido, principalmente quadno planeja começar forte e abrir o placar logo. E novamente tivemos um pênalti e o juiz não viu. Um pênlati no começo do jogo muda o rumo da partida", saiu frustrado Ronaldinho.

Depois de trocar o Flamengo pelo Atlético-MG, o meia desperdiçou quatro pontos diante do ex-time e agora vê o Fluminense bem perto da taça.

ATLÉTICO-MG 1 X 1 FLAMENGO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha (Neto Berola), Réver, Leonardo Silva e Richarlyson; Pierre (Serginho), Leandro Donizete, Guilherme (Leonardo) e Ronaldinho Gaúcho; Bernard; Jô. TÉCNICO - Cuca

FLAMENGO - Felipe; Wellington Silva, Gonzáles, Renato Santos e Ramon; Amaral, Ibson, Renato Abreu e Cléber Santana (Wellington Bruno); Liedson (Wellinton) e Vagner Love. TÉCNICO - Dorival Júnior

GOLS - Renato Abreu, aos 27 minutos do primeiro tempo; Leonardo, aos 12 do segundo

ÁRBITRO - Sandro Meira Ricci (PE)

CARTÃO AMARELO - Wellington Silva, Amaral, Renato Abreu, Leonardo Silva e Pierre.

CARTÃO VERMELHO - Wellington Silva e Carlos César (no banco de reservas)

RENDA - R$ 770.050,00.

PÚBLICO - 19.945 pagantes.

LOCAL - Independência, em Belo Horizonte

LANCES DO JOGO

50 min - Acaba o jogo. Flamengo ganha um ponto na luta contra o rebaixamento e Atlético-MG fica oito atrás do líder Fluminense

45 min - Serão quatro minutos de acréscimos

42 min - Ronaldinho cobra falta na trave de Paulo Vitor

39 min - Substituição no Flamengo. Wellington Bruno entra na vaga de Cléber Santana

36 min - Leandro Donizete passa pelo marcador e solta a bomba. Paulo Vitor espalma para escanteio

33 min - Cartão amarelo para Amaral. Voltante atrapalha cobrança de escanteio e leva o terceiro cartãoa amarelo

31 min - Substituição no Atlético-MG - Neto Berola entra na vaga de Marcos Rocha

26 min - Bernard bate de fora da área e Ibson desvia no meio do caminho para escanteio

21 min - Expulsão de Carlos César foi porque ele cobrou um impedimento não anotado pelo axuliar

19 min - Cartão vermelho para o reserva Carlos César. Lateral teria reclamado da arbitragem e foi expulso no banco de reservas

19 min - Substituição no Atlético-MG. Serginho entra no lugar de Pierre

15 min - Cartão amarelo para Pierre. Volante derruba Vagner Love e não enfrenta o Coritiba, no domingo

12 min - GOOOOOOOLLLLLL DO ATLÉTICO-MG. Bernard cruza da esquerda e Leonardo empata, de cabeça

8 min - Cartão amarelo para Renato Abreu. Meia reclama muito e é punido

4 min - Marcos Rocha chega novamente, mas repete a dose e chuta nas mãos de Paulo Vitor

2 min - Marcos Rocha bate rasteiro para defesa firme de Paulo Vitor

0 min - Começa o segundo tempo

Cartão vermelho - Dorival Júnior é expulso antes de a bola rolar por causa de reclamação contra a arbitragem

Substituição no Atlético-MG - Entra Leonardo no lugar de Guilherme

Substituição no Flamengo - Entra Wellinton na vaga de Liedson

PRIMEIRO TEMPO

Renato Abreu - "Comentei sobre gol hoje, que não marcava havia muito tempo e Renato Santos disse que eu ia marcar. Fizemos 1 a 0, mas com expulsão é difícil para segurar a pressão. Temos um tempo agora para o Dorival Júnior arrumar o time e não sofrermos tanto."

Marcos Rocha - "Estamos tendo muito pouco espaço, vamos ver o que o Cuca faz para arrumar o time."

50 min - Fim do primeiro tempo

48 min - Cartão amarelo para Ibson. É o terceiro do volante, que não enfrenta o Figueirense, no sábado

45 min - Serão cinco minutos de acréscimo

43 min - Cartão amarelo para Leonardo Silva

42 min - Cartão vermelho para Wellington Silva. Lateral já tinha amarelo e faz falta dura em Guilherme

41 min - Surge o coro de "vergonha, vergonha", contra as marcações da arbitragem.

40 min - Torcedor do Atlético demonstra preocupação, já que o Fluminense vai mantendo nove pontos de vantagem na liderança. Time sentiu o gol do Flamengo e não chega mais

37 min - Felipe volta a sentir o tornozelo esquerdo e pede substituição. Ele torceu o pé numa cobrança de tiro de meta. Sai mancando para entrada de Paulo Vitor

35 min - Goleiro do Flamengo está recuperado e a bola volta a rolar

33 min - Felipe recebe atendimento na área e Paulo Vitor já faz aquecimento, por precaução

30 min - Flamengo vai quebrando a invencibilidade do Atlético em Minas, subindo para a 11ª colocação, com 43 pontos, e afastando de vez o risco de rebaixamento

27 min - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO FLAMENGO. Renato Abreu solta a bomba de fora da área, rasteiro, no canto esquerdo de Victor

25 min - Agora é a vez de Ricci dar bronca em Dorival Júnior, que reclama de falta em Vagner Love

24 min - Felipe tenta sair jogando rápido, com as mãos, e manda a bola para lateral. Flamengo está perdido

20 min - Ronaldinho cobra falta com veneno e Felipe espalma. Atlético pega rebote, chega de novo e Jô carimba o travessão

19 min - Cartão amarelo para Wellington Silva. Lateral faz falta em Bernard na entrada da área

18 min - Atlético já toma o controle do jogo e pressiona muito. Falta finalizar mais

15 min - Árbitro tem muito trabalho com o agarra-agarra dentro da área do Flamengo

12 min - Cuca fica inconformado com a não marcação do pênalti, reclama muito e árbitro o ameaça de expulsão. Ronaldinho também protesta contra Sandro Meira Ricci

11 min - Ronaldinho faz bela jogada, toca para Guilherme e recebe de volta, na área. Na hora de chutar, ele cai e reclama de pênalti de Ibson. Falta ignorada pelo árbitro

10 min - Primeiro chute a gol do Atlético. Guilherme, de fora da área, sem direção

9 min - O jogo é muito disputado no meio-campo

7 min - Amaral chuta forte, mas Richarlyson corta para escanteio

3 min - Torcida do Atlético faz muito barulho quando o Flamengo pega na bola. Foram distribuídos 3 mil apitos no Independência

1 min - Ronaldinho Gaúcho faz falta dura em Ibson. Ele está pendurado com dois cartões amarelos, mas não é advertido

1 min - Wellington Silva cruza para Vagner Love, mas Leandro Silva salva

0 min - Começa o jogo

