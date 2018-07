Flamengo empata e garante melhor campanha na Sul-Minas-Rio O Flamengo jogou de acordo com o regulamento e empatou com o Figueirense por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para garantir vaga na semifinal da Copa Sul-Minas-Rio. O placar garantiu aos cariocas a liderança do Grupo B, com sete pontos, e presença na próxima fase.