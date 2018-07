Flamengo empata com o líder Vasco e segue fora do G4 no Carioca

Em jogo emocionante, com atuação de gala do goleiro uruguaio Martin Silva, Flamengo e Vasco empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Se o resultado pela quarta rodada da Taça Guanabara foi bom para os vascaínos, foi ruim para o rival rubro-negro, que segue sem vencer e fora do grupo de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Com apenas cinco pontos, o time do técnico Muricy Ramalho é o sexto colocado e tem novo clássico neste sábado, desta vez contra o Botafogo, em Juiz de Fora (MG). Já o líder Vasco, com 10 pontos, recebe o Volta Redonda, no domingo, no estádio de São Januário, no Rio.

Pressionado pela eliminação na semifinal da Copa Sul-Minas Rio e ainda os problemas com a torcida, o Flamengo queria mostrar reação o mais rápido possível. Já na primeira ação, Emerson entrou pela esquerda e chutou para Martin Silva defender. Aos 11 minutos, foi a vez de Ederson parar no goleiro.

Aos 22 minutos, um dos grandes lances do jogo. Após cruzamento de Rodinei, Guerrero chutou forte e viu Martin Silva fazer milagre. No rebote, nova tentativa e outra grande defesa do goleiro. Era o jogo do camisa 1 vascaíno. Aos 27, foi a vez de defender o forte chute de Jorge, que seria um golaço. Ao fim do primeiro tempo, pegou nova finalização do meia.

Nenê, com indisposição no dia anterior, era figura pouco participativa do jogo. A queda de rendimento do meia influenciou no time, que apenas se defendia. Mas, no segundo tempo, finalmente o Vasco assustou. A primeira com Caio Monteiro, em boa defesa de Paulo Victor. O goleiro ainda pegou um chute de Nenê, em cobrança de falta.

Na reta final, os gols. Quando o Flamengo voltou a ser melhor, abriu o placar. Aos 34 minutos, Alan Patrick deu ótimo passe para Marcelo Cirino completar de cabeça: 1 a 0. Mas a reação vascaína veio na sequência. Aos 36, Nenê cobrou escanteio para Riascos cabecear e empatar.

O jogo ainda teve a última emoção. Aos 45 minutos, Alan Patrick fez nova boa jogada e cruzou para Willian Arão, que finalizou mal e viu a bola da vitória bater na trave antes do apito final da partida.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 1 VASCO

FLAMENGO - Paulo Victor; Rodinei, Wallace, Juan e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Ederson (Alan Patrick); Gabriel, Emerson (Marcelo Cirino) e Guerrero. Técnico: Muricy Ramalho.

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos (Diguinho), Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Caio Monteiro) e Thalles (Riascos). Técnico: Jorginho.

GOLS - Marcelo Cirino, aos 34, e Riascos, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jorge, Guerrero e Márcio Araújo (Flamengo); Marcelo Mattos, Diguinho, Jorge Henrique e Julio dos Santos (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Jomar (Vasco).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).