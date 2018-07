Flamengo empata com o Red Bull no primeiro teste da temporada

O técnico Vanderlei Luxemburgo teve a primeira oportunidade de testar o time do Flamengo com os reforços contratados para esta temporada. O time rubro-negro realizou um jogo treino, nesta quarta-feira, contra o Red Bull Brasil, e não saiu do empate por 1 a 1, em Atibaia (SP), onde a equipe carioca realiza a pré-temporada.

O rendimento do Flamengo não foi dos melhores. Durante o primeiro tempo, os titulares tiveram criação no ataque quase nula. O gol rubro-negro só saiu no segundo tempo com Nixon. Alan Dias marcou para o Red Bull.

Principal contratação da temporada, o atacante Marcelo Cirino, que iniciou a partida, sentiu a falta de entrosamento e teve uma apresentação tímida. A falta de rendimento pode se justificar por seu posicionamento - ele jogou centralizado, embora prefira atuar pelas pontas.

O meia Arthur Maia, por sua vez, deixou boa impressão. Ao lado de Mugni - ambos entraram na segunda etapa - deu movimentação ao meio-campo do Flamengo e ainda fez jogadas de efeito, como um passe de letra para Nixon. O próximo duelo do time carioca será contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no domingo.