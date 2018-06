Flamengo empresta Alex Muralha para time da segunda divisão japonesa

O Flamengo comunicou nesta terça-feira que Alex Muralha não permanecerá no clube em 2018. A equipe explicou que acertou o empréstimo do goleiro para o Albirex Niigata, time que disputa a segunda divisão do Campeonato Japonês. Ele foi cedido por 11 meses, até o fim de 2018.

Alex Muralha tem contrato com o Flamengo até o final de 2020 e foi cedido com um cláusula que permite a sua compra pelo Albirex Niigata ao término do período de empréstimo. O valor estipulado para aquisição do goleiro, porém, não foi revelado.

De acordo com a assessoria de imprensa do goleiro, Alex Muralha continuará treinando no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, até 5 de fevereiro, quando ele viajará ao Japão para se apresentar ao Albirex Niigata.

No Flamengo desde 2016, Alex Muralha disputou 77 jogos pelo Flamengo, com 40 vitórias, 22 empates e 15 derrotas, tendo sido campeão carioca em 2017. Ele se destacou no seu primeiro ano no clube da Gávea, tendo, inclusive, sido convocado para a seleção brasileira.

Em 2017, porém, cometeu várias falhas e passou a ser alvo de forte críticas e até de protestos da torcida. Assim, perdeu espaço na equipe e agora acabou sendo negociado pela diretoria do Flamengo, pois não tinha mais clima para seguir na Gávea.

Antes de Alex Muralha, a diretoria havia negociado outros jogadores que estavam sem muito espaço no time, como o volante Márcio Araújo, hoje na Chapecoense, o meia-atacante Gabriel, cedido ao Sport, e o meia Mancuello, que se transferiu para o Cruzeiro.