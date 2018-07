Flamengo empresta atacante Paulinho ao Vitória por um ano

O Vitória ainda não parou de se reforçar para a temporada 2017. Nesta quarta-feira, o clube baiano oficializou a contratação do atacante Paulinho, que pertence ao Flamengo e defendeu no último ano o Santos, reforçando o seu setor ofensivo após perder Marinho, o seu principal jogador e destaque do Campeonato Brasileiro de 2016, que acerta os últimos detalhes da sua transferência ao futebol chinês.

Paulinho, de 28 anos, foi emprestado pelo Flamengo ao Vitória por uma temporada. E no clube de Salvador, o atacante tentará superar a temporada apagada que teve no Santos, com apenas cinco gols marcados em 30 partidas disputadas, sendo 15 delas como titular.

Antes disso, Paulinho havia brilhado na sua passagem pelo Flamengo, especialmente em 2013, quando foi decisivo para a conquista do título da Copa do Brasil. Antes disso, também teve passagens pelos paulistas Flamengo de Guarulhos e XV de Piracicaba e pelo búlgaro Ludogorets Razgrad.

Após evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2016, o Vitória vem sendo um dos clubes que mais tem movimentado o mercado de transferências, tendo fechado a contratação de alguns jogadores renomados, como os meias Cleiton Xavier (ex-Palmeiras) e Dátolo (ex-Atlético Mineiro).

Em 2017, além de jogar na elite do futebol nacional, o Vitória também vai disputar a Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil.