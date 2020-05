Flamengo empresta jovem atacante Thiago Fernandes ao Náutico

A diretoria do Flamengo anunciou nesta quinta-feira o empréstimo do jovem atacante Thiago Fernandes ao Náutico até o fim do ano. Antes disso, o clube carioca renovou o vínculo com o atleta até o fim de 2025.

Fernandes, de apenas 19 anos, é uma das apostas do Flamengo para o futuro. E como vinha atuando na equipe sub-20, ainda sem espaço no time principal, o clube decidiu dar experiência ao atleta ao emprestá-lo para o time pernambucano. No Náutico, ele terá a chance de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

"O clube concederá toda assistência na área de saúde e alto rendimento e disponibilizará profissionais para conceder o suporte necessário no dia a dia, auxiliar sua evolução e acompanhar os jogos", informou o Flamengo, em comunicado sobre a transferência do jogador.

COVID-19

A doença causada pelo novo coronavírus voltou a causar uma morte perto do Flamengo. Nesta quinta, o clube confirmou que Débora Barcellos, mãe de Ronald Barcellos, atleta das categorias de base do Fla, faleceu devido à complicações relacionadas à nova doença.

"O Flamengo, que tem prestado todo o suporte desde o momento de antes da internação de Débora, se solidariza e deseja força aos familiares e amigos nesse momento tão difícil", anunciou o clube, nas redes sociais.

Antes da morte da mão do jogador, o Flamengo perdeu o massagista Jorge Luiz Domingos, o Jorginho, na segunda-feira. Ele tinha 68 anos e trabalhava no time rubro-negro desde 1980. Nesta quinta, o Conselho Diretor do clube determinou luto de sete dias em homenagem a Jorginho.