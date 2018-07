Flamengo empresta jovem volante Ronaldo para o Atlético-GO

O Atlético Goianiense anunciou nesta terça-feira um novo reforço para tentar se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Ronaldo, que pertence ao Flamengo e chega ao time de Goiânia por empréstimo até o final da temporada.

Revelado pelas categorias de base do próprio time carioca, o jovem jogador de 20 anos disputava posição com atletas mais consagrados, como Willian Arão, Cuéllar, Rômulo e Márcio Araújo.

Assim, quase não teve espaço no time e disputou apenas cinco partidas neste ano, uma delas contra o próprio Atlético Goianiense, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil - o duelo terminou empatado e o Flamengo venceu a volta.

"O Atlético acertou a contratação do volante Ronaldo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Seja bem-vindo ao Dragão Goiano, Ronaldo", anunciou o clube de Goiânia ao oficializar a contratação em suas redes sociais.

O Atlético vive uma difícil situação no Brasileirão. Embora tenha vencido o líder Corinthians na última rodada, fora de casa, está na lanterna, com apenas 18 pontos, cinco atrás do penúltimo colocado, o São Paulo.