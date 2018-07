Flamengo empresta volante Muralha para o Bragantino

Titular do Flamengo em três jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, o volante Muralha vai defender o Bragantino no Paulistão e na Série B. O jogador, de 21 anos, foi anunciado nesta terça-feira, depois de assinar um empréstimo de um ano.

Também revelado na base do Flamengo, o atacante Negueba, reserva rubro-negro no Brasileirão, foi emprestado para o Coritiba. O time do Couto Pereira também acertou o retorno de Pedro Ken, meia que pertence ao Cruzeiro e jogou a Série B pelo Vasco.

Enquanto contrata, o Palmeiras vai também se desfazendo de jogadores que já não faziam parte do elenco principal. O volante Chico, que jogou a Série B pelo Joinville, vai reforçar o São Bento no Paulistão. Já o meia Diego Souza, que estava encostado, fechou com o Paulista de Jundiaí.

O São Paulo liberou o lateral-direito Mateus Caramelo para reforçar a Chapecoense no Catarinense e no Brasileirão, enquanto o Atlético-MG emprestou o volante Fillipe Soutto para o Náutico.