Flamengo encara a força do Cruzeiro dentro do Mineirão

RIO - Cruzeiro e Flamengo abrem nesta quarta-feira um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo entre os dois gigantes do futebol brasileiro acontece no Estádio Mineirão, a partir das 21h50, em Belo Horizonte. O Flamengo tenta encarar a disputa como uma nova competição, tratando de esquecer as três primeiras fases da Copa do Brasil, quando passou com facilidade por Remo, Campinense e ASA - na avaliação flamenguista, elas não servem de parâmetro.

Nas fases anteriores, o Flamengo era amplamente favorito contra oponentes que estão fora da Série A. Agora, se vê em posição inversa. O Cruzeiro é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, em disputa acirrada com o Botafogo pela ponta. "Vamos enfrentar uma das melhores equipes do Brasil, com o melhor elenco e o melhor futebol. Vamos ter que cometer poucos erros e jogar no limite. Temos que dar 110%", disse o goleiro Felipe, titular do Flamengo, destacando o novo formato da Copa do Brasil, que, a partir de agora, contará com os clubes que jogaram a Libertadores no primeiro semestre. "A dificuldade aumenta pelo nível dos adversários."

Contra o Cruzeiro, o Flamengo tentará interromper uma tendência que tem evitado o time de galgar melhores posições na tabela do Brasileirão. A inconsistência, marca de uma equipe jovem e em formação, se apresenta nas estatísticas - ainda não venceu duas partidas seguidas no campeonato. "Sempre fazemos uma boa partida e, quando é para ganhar a segunda e comprovar, fazemos outra abaixo (das expectativas)", reconheceu Felipe. "O time todo precisa de regularidade."

O técnico Mano Menezes tem apenas uma dúvida na escalação: Marcelo Moreno ou Hernane no ataque? No mais, será o mesmo time que apresentou muita irregularidade no empate sem gols com o São Paulo no último domingo. Com Leonardo Moura lesionado, o volante Luiz Antônio continua a quebrar o galho na lateral direita.

EM MINAS

No Cruzeiro, a expectativa é de casa cheia nesta quarta-feira no Mineirão, para conseguir uma boa vitória e abrir vantagem para o confronto de volta com o Flamengo na semana que vem. "Somos extremamente fortes no Mineirão, é continuar marcando firme, e, se continuar com o apoio da torcida, que vem comparecendo em bom número, vai dá tudo certo", disse o lateral-esquerdo Egídio, lembrando que o time ainda não perdeu no estádio desde a reinauguração em fevereiro.

Para enfrentar o Flamengo, o técnico Marcelo Oliveira deve manter o atacante Willian entre os titulares, deixando Luan na reserva. Enquanto isso, o meia-atacante Júlio Baptista, badalado reforço cruzeirense, ficará como opção no banco, porque ainda não tem condições físicas ideais.