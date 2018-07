Flamengo encara clássico com Vasco como decisão

O Flamengo encara o clássico com o Vasco, domingo, no Engenhão, como uma final de campeonato. Para os jogadores, um triunfo pode fazer a equipe embalar de vez no Brasileirão e até entrar na briga por uma vaga na próxima Libertadores, apesar da distância para os primeiros colocados. Para o meia Renato, a conquista da Copa do Brasil de 2006 sobre o Vasco serve como inspiração.

"Lembro com muito carinho daquela final de 2006, mas acredito que, se perdermos, não atrapalhará o trabalho. O comando é bom e os jogadores estão motivados. Se vencermos, o time embalará de vez. Mas não dá para achar que vamos vencer os oito jogos, em algum momento vamos perder", afirmou.

Renato explicou que o técnico Vanderlei Luxemburgo trouxe mais confiança ao elenco do Flamengo. "Ele trouxe a motivação que precisávamos. O trabalho vem dando resultado, os jogadores estão empenhados nos treinamentos. O Vanderlei também trouxe comando. Ele é uma pessoa que dispensa comentários e está sempre nos ajudando", disse.