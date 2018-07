Flamengo encara líder Cruzeiro para fugir da 'zona da confusão'

O Flamengo conquistou uma vitória importante sobre o Figueirense na última rodada, mas não foi suficiente para deixar o time livre da "zona de confusão", como o técnico Vanderlei Luxemburgo denomina a parte de baixo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16 horas, pela 28.ª rodada, a equipe terá mais uma oportunidade para subir, mas para isso vai ter de superar o líder Cruzeiro, no estádio do Maracanã, no Rio. A equipe carioca inicia a rodada na 11.ª colocação, com 34 pontos. Apenas cinco a mais que o Coritiba, que encabeça a zona de rebaixamento.

O volante Cáceres e o zagueiro Wallace não participaram do último jogo, contra o Figueirense, porque ambos se recuperavam de uma contusão na coxa esquerda. No entanto, eles treinaram na última sexta-feira, foram relacionados e podem retornar ao time. "Se não houver problema com os dois, não tem porque não colocar para jogar", explicou o treinador.

Após marcar o primeiro gol da vitória sobre o Figueirense, o atacante Eduardo da Silva deve seguir na equipe titular. Contudo, Vanderlei Luxemburgo manteve suspense sobre a escalação. "Ainda não decidi o time. Assisti aos vídeos do Cruzeiro e houve uma mudança. Eram dois meias que chegavam na área e agora estão com dois de lado de campo. Muda o conceito tático e vamos analisar com calma", afirmou.

A equipe carioca deve ter o apoio massivo de sua torcida, que tem comparecido em grande número nos últimos jogos do time no Maracanã. Até a noite de sexta, mais de 20 mil ingressos já haviam sido vendidos.