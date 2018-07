Flamengo encara o lanterna para ficar longe do descenso

Após quatro vitórias consecutivas no Brasileirão , o técnico Vanderlei Luxemburgo mantém o discurso de que o Flamengo deve lutar para fugir do rebaixamento. Inclusive, ele definiu a partida contra o lanterna Vitória , neste domingo, 31, às 18h30, no estádio Barradão, em Salvador, pela 18.ª rodada, como uma decisão. Para este confronto, o time não terá Eduardo da Silva, contundido. Em compensação pode haver a estreia do mais novo reforço, o centroavante Elton.

"Vamos jogar uma decisão. É decisão. O Flamengo tem um campeonato próprio, de fuga do rebaixamento, e o Vitória está dentro deste contexto", destacou Luxemburgo. "O Flamengo não saiu da zona da confusão, temos de trabalhar muito ainda. Precisamos marcar forte, marcar em cima do adversário", analisou.

Após sofrer uma pancada nas costas na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pela Copa do Brasil, no meio da semana, Eduardo da Silva nem sequer foi relacionado para enfrentar o Vitória. O jogador esteve ausente do treino da última sexta-feira e vai ficar no Rio em processo de recuperação.

Por outro lado, o time vai poder contar com seu antigo ataque principal. Alecsandro e Paulinho estão recuperados de contusões e devem iniciar a partida. O último, inclusive, entrou na equipe no decorrer do jogo contra o time paranaense. O centroavante Élton teve sua documentação regularizada e vai estar à disposição no banco de reservas.

VITÓRIA

Depois de fazer a primeira partida no comando do Vitória pela Copa Sul-Americana, no triunfo por 1 a 0 sobre o Sport, no Recife, na última quinta-feira, o técnico Ney Franco vai estrear à frente do time no Campeonato Brasileiro justamente contra seu último clube, o Flamengo - do qual foi demitido após apenas sete jogos, três empates e quatro derrotas, que deixaram a equipe na última posição da tabela de classificação.

Agora é o Vitória que ocupa a lanterna do campeonato, com 15 pontos, enquanto que o time carioca, comandado por Vanderlei Luxemburgo, vem de quatro triunfos seguidos e chegou a 22 pontos, na 11.ª colocação. "Precisamos não só vencer esta partida, mas iniciar uma sequência de vitórias para sair dessa posição", disse o lateral-esquerdo - e também ex-Flamengo - Juan.

Ney Franco não confirmou a escalação do time, mas pode ter uma ausência para a partida: o zagueiro Kadu sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda na última sexta-feira e depende da avaliação dos médicos do clube para jogar. Por outro lado, o volante Cáceres, desfalque nas duas últimas partidas da equipe por causa de uma lesão, foi liberado e pode começar a partida.