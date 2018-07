Flamengo encara Real Potosí e altitude pela Libertadores

A partida, válida pela fase preliminar da Copa Libertadores e que dá uma vaga no Grupo 2, é fundamental para apaziguar o clima beligerante no clube, que certamente vai se aliviar se a chegada do "atacante do amor" for confirmada nos próximos dias.

Um empate é visto com bons olhos pelos rubro-negros, que pretendem garantir a vaga no jogo da volta, no dia 1.º de fevereiro, no Engenhão. Até lá, a diretoria espera já ter anunciado o retorno de Vágner Love. Os russos do CSKA Moscou aceitaram uma proposta que especula-se ser próxima de R$ 23 milhões, diluída em três anos.

Falta ainda a elaboração de um contrato de longa duração e a assinatura do mesmo por Vágner Love para o acerto ser anunciado, mas os cartolas da Gávea, que remanejaram recursos disponíveis com o fracasso na aquisição de Thiago Neves, se mostram certos de um definição nos próximos dias.

Para retornar das alturas de Potosí com um resultado administrável, Vanderlei Luxemburgo vai ser ultra cauteloso, com muita marcação em um esquema com quatro volantes no meio de campo e Ronaldinho Gaúcho tentando se virar na armação das jogadas de ataque para Deivid.