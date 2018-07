Flamengo encara tabu para seguir na luta pelo título

O técnico Vanderlei Luxemburgo pode escalar uma equipe diferente. No treino da última sexta-feira, sacou o jovem Welinton, que vinha formando a dupla titular de zaga com Alex Silva, que está suspenso. Com um desconforto muscular, Welinton foi poupado de alguns treinos durante a semana, mas está recuperado. No último coletivo antes do jogo deste domingo, Luxemburgo escalou Ronaldo Angelim e David Braz na zaga.

David Braz admitiu que vai "secar" os adversários cariocas ao título, Vasco e Botafogo, que fazem clássico no Engenhão. "Vamos torcer por um empate, seria um ótimo resultado", disse.

Outra novidade na equipe deve ser a escalação de Renato Abreu como segundo volante, em lugar de Maldonado. O meia não jogou contra o Cruzeiro por estar suspenso. No meio, o jovem Thomás ganhará mais uma chance ao lado de Thiago Neves. Ronaldinho Gaúcho e Deivid formam o ataque.

O banco também terá uma novidade: o volante Willians, reintegrado ao grupo esta semana, após ser afastado por indisciplina. O Flamengo está em quinto lugar, com 55 pontos, a apenas três dos líderes Corinthians e Vasco. Como tem vitórias a menos que as duas equipes, o time rubro-negro, se vencer, pode chegar no máximo ao terceiro lugar.