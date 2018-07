Flamengo encara Volta Redonda e testa efeito da cartilha Diante dos problemas extracampo, principalmente as escapadas noturnas do astro Ronaldinho Gaúcho, a diretoria do Flamengo resolveu fazer uma cartilha para os jogadores, em que cobra comprometimento com o clube e pede, entre outras coisas, parcimônia nas horas de lazer. O elenco recebeu a mensagem com um misto de espanto, ironias e desprezo. Resta saber agora qual o efeito que a iniciativa terá no time, que joga neste sábado, contra o Volta Redonda, a partir das 18h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Taça Rio.