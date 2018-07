Flamengo encerra Brasileiro já pensando no próximo ano Sem risco de rebaixamento, o Flamengo encerra neste domingo a sua participação no Campeonato Brasileiro já pensando no ano que vem. Por isso, vai usar o jogo contra o Santos, às 17 horas, na Vila Belmiro, como um laboratório, embora ainda tenha chance de conseguir classificação para a Copa Sul-Americana de 2011. O técnico Vanderlei Luxemburgo deve testar alguns reservas como o goleiro Paulo Victor, o volante Fernando e o meia Fierro.