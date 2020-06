Flamengo encerra novela e acerta renovação de Jorge Jesus até 2021

No dia seguinte ao aniversário de um ano do anúncio da contratação de Jorge Jesus pelo Flamengo, o acordo para que o treinador dobre o seu período de permanência no clube foi acertado. Nesta terça-feira, o técnico português e a diretoria da equipe chegaram a um acordo para renovação do contrato até junho de 2021.

Agora, apenas a resolução de detalhes burocráticos e a formalização do contrato com a sua assinatura impedem o anúncio de que Jesus ficará mais um ano na Gávea. E o próprio vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, indicou que a oficialização o acerto deverá ocorrer em breve, ao publicar, nesta terça-feira, em seu perfil no Twitter uma foto da bandeira de Portugal com a legenda "bandeira linda".

O contrato anterior com Jesus se encerraria em 20 de junho, mas um acerto demorou a acontecer, embora o treinador sempre fizesse vários elogios ao clube e aos seus gestores. Mas haviam fatores que provocavam impasse, como a desvalorização do real, e que agora foram solucionados.

Anunciado em 1º de junho de 2019, Jesus revolucionou o Flamengo desde então. O time, sob o comando do português, conquistou cinco títulos sob o seu comando, incluindo os do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, ambos em 2019, e construiu uma aura de praticamente imbatível, se recolocando na trilha das conquistas.

Contratado para substituir Abel Braga, Jesus também foi campeão da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara, todos em 2020, antes da paralisação das competições por causa da pandemia do coronavírus.

São, assim, mais conquistas do que derrotas - 4. Com Jesus, o Flamengo sofreu seu primeiro revés para o Emelec, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores - o time conseguiu passar de fase nos pênaltis, no confronto de volta. Depois, caiu para o Bahia, na 13ª rodada do Brasileirão, e para o Santos, na última, quando já era o campeão nacional. Já a última vez que deixou o campo batido foi para o Liverpool, na decisão do Mundial de Clubes de 2019.

Em um total de 51 jogos, o Flamengo de Jesus tem 38 vitórias e 9 derrotas, além das quatro derrotas, com aproveitamento de 80,39%. Além disso, marcou 118 gols e sofreu apenas 45.