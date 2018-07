Flamengo encerra novela e confirma contratação do meia Diego

Depois de 12 anos na Europa, o meia Diego está de volta ao Brasil. Horas depois de acertar sua rescisão contratual com o Fenerbahçe na Turquia, o jogador de 31 anos foi oficializado como novo reforço do Flamengo na tarde desta terça-feira, encerrando a novela em que havia se transformado sua negociação nas últimas semanas.

O clube rubro-negro oficializou a contratação através das redes sociais e não divulgou maiores detalhes sobre o contrato. O certo é que Diego chega após uma longa negociação para comandar o meio de campo do Flamengo e ser o camisa 10 que o time e a torcida tanto sonhavam. A apresentação do jogador está marcada para esta quarta-feira.

Após muito negociar com o Fenerbahçe, o Flamengo conseguiu a liberação de Diego nesta terça, quando a rescisão contratual do meia foi confirmada pelos turcos. Isso permitiria que o time carioca acertasse com o atleta mesmo após o fim da janela para transferências no Brasil, nesta noite, mas o acordo dos últimos detalhes saiu rapidamente e ele pôde ser anunciado como novo reforço rubro-negro.

Diego volta ao futebol brasileiro depois de mais de uma década atuando longe do País. Ao longo deste período, diversos clubes tentaram repatriá-lo, como Corinthians, São Paulo, Flamengo e, principalmente, o Santos, que o revelou, mas sempre esbarraram na alta pedida salarial ou na recusa do time do jogador de liberá-lo.

Diego surgiu para o futebol no título brasileiro do Santos em 2002, quando, aos 17 anos, formou uma dupla inesquecível com Robinho. Ficou no clube até o meio de 2004, antes de ser negociado com o Porto. Brilhou no Werder Bremen entre 2006 e 2009 e foi para a Juventus. A partir de então, rodou sem grande destaque por Wolfsburg, Atlético de Madrid e Fenerbahçe.