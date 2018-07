Flamengo encerra novelas envolvendo Love e Ronaldinho

RIO - Além da vitória sobre o Madureira, no Engenhão, a torcida do Flamengo recebeu mais duas boas notícias nesta quinta-feira, exatamente aquelas pelas quais mais aguardava. Os débitos com Ronaldinho Gaúcho foram quitados e o jogador permanece no clube. Vagner Love foi inscrito e já pode estrear domingo.

As duas pendências foram resolvidas nesta quinta-feira. Flamengo e Ronaldinho assinaram contrato que passa a vincular 100% dos direitos de imagem do craque ao clube carioca. A medida foi necessária porque o Fla rompeu com Traffic, que era responsável por pagar os direitos de imagem do jogador.

Como os pagamentos estavam atrasados e a relação entre Flamengo e Traffic se encaminhava cada vez mais para o fim, o clube optou por romper de vez com a parceira e assumir os compromissos com Ronaldinho. Nesta quinta, antes do jogo, depositou R$ 3,75 milhões na conta dele.

Também nesta quinta-feira o Flamengo concluiu o processo de transferência do atacante Vagner Love do futebol russo para o Brasil. Regularizado junto à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ), o jogador fica à disposição de Joel para fazer sua estreia no domingo, contra o Nova Iguaçu, em Macaé.