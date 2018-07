Flamengo encerra preparação e Diego brilha em recreativo antes do clássico

O técnico Zé Ricardo comandou neste sábado uma atividade tática, organizou um recreativo e encerrou a preparação do Flamengo para o clássico de domingo, com o Botafogo, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. E o grande destaque do treino foi Diego.

Afastado há quase dois meses por conta de uma lesão no ligamento do joelho direito e confirmado para o clássico, segundo garantiu Zé Ricardo, o meia tem poucas chances de iniciar como titular devido à falta de ritmo. Mas, se dependesse de seu desempenho no recreativo deste sábado, ele certamente começaria o jogo.

Diego foi o grande destaque da atividade e marcou dois gols na vitória de seu time por 3 a 2, o segundo deles já no último minuto da atividade, com uma linda bicicleta - Vinicius Júnior anotou o outro, enquanto Adryan anotou os dois da outra equipe.

Se Diego é dúvida para iniciar o clássico, o treinador indiciou que o atacante Éverton, recuperado de problema no tornozelo direito, deve ser titular. Dario Conca, por sua vez, apesar da grande expectativa da torcida, ainda não tem condições de jogo.

O Flamengo soma cinco pontos no Brasileirão e ocupa a décima colocação, enquanto o Botafogo é o oitavo com seis.