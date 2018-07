Flamengo encerra preparação e Pará pede foco total na Sul-Americana

O elenco do Flamengo fez um treino tático nesta terça-feira e encerrou sua preparação para o duelo de ida com o Figueirense, quarta, fora de casa, pela Copa Sul-Americana. O elenco viaja ainda nesta terça-feira a Florianópolis.

E, para não ser surpreendido pelo adversário, que ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Pará pediu foco total na competição sul-americana. "Espero que possamos fazer um grande jogo contra o Figueirense. Eles estão mal no Brasileirão, mas é uma outra competição agora. Tenho certeza que farão de tudo para nos vencer. Precisamos ter foco total nessa partida", pediu.

Embora o Flamengo lute pelas primeiras posições do Brasileirão (está apenas três pontos atrás do líder Palmeiras) e possa poupar alguns titulares, Pará disse que o time quer conquistar o título das duas competições. "O Flamengo é grande e sempre entra nas disputas pensando em título. Estamos nas duas competições para ganhar."

Pará celebrou ainda o seu bom momento e a sequência como titular do Flamengo. "Todos aqui acreditam no meu trabalho. Desde meus companheiros até a comissão técnica. Quem me acompanha no dia a dia sabe o quanto me dedico nos treinos, para fazer o mesmo nos jogos. Com o apoio de todos, as coisas acabam ficando mais fáceis", finalizou.