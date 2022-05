Flamengo enfrenta Altos e inicia jornada para voltar a brilhar na Copa do Brasil

Integrante da lista de times mais vitoriosos dos últimos anos no futebol brasileiro, o Flamengo comemorou conquistas importantes recentemente, mas já faz um tempo que não celebra um título da Copa do Brasil. Em busca da quarta taça do torneio nacional, os flamenguistas iniciam uma nova jornada neste domingo, quando estreiam na atual edição em duelo com o Altos, às 18 horas, no Albertão, pela rodada de ida da terceira fase.

Com dois títulos brasileiros e um da Libertadores entre 2019 e 2020, a equipe carioca não conseguiu colocar o troféu da Copa do Brasil na prateleira de triunfos da atual fase. A última vez que venceu o torneio foi em 2013. Depois disso, a melhor campanha foi um vice para o Cruzeiro em 2017. Desde então, de 2018 a 2021, caiu sempre nas quartas de final.

A estreia nesta temporada ocorre depois de uma oscilação entre momentos bons e ruins. Ainda oscilando nas primeiras rodadas do Brasileirão, o Flamengo está bem na Libertadores, competição na qual lidera o Grupo H, com nove pontos e 100% de aproveitamento, depois de vencer a Universidad Católica, em Santiago, na quinta-feira.

O técnico Paulo Sousa escalou o que tinha de melhor à disposição para o jogo no Chile, portanto a tendência é que rode o elenco na partida deste final de semana. Contra a Católica, jogadores importantes deram sinais de desgaste, caso de Bruno Henrique, voltando de lesão, Everton Ribeiro e Arrascaeta.

"O Everton tem fortes dores musculares, na panturrilha e procura recuperar para poder nos ajudar, foi um jogo difícil para ele (na quinta-feira). Muita pressão, muito jogo no ano. O Arrascaeta teve uma no seu músculo, ou seja, vinha com alguma dificuldade. O Bruno, vocês sabem, voltou de lesão", comentou Sousa depois da vitória em território chileno.

Do outro lado, o Flamengo vai encontrar um adversário em processo de reformulação. O Altos demitiu o treinador Agnaldo Liz após apenas duas semanas de trabalho e contratou Francisco Diá, que estreia justamente neste domingo. Disputando a Série C do Brasileiro, o time do Piauí perdeu os três jogos que disputou.

"Se eu perder do Flamengo, uma goleada histórica, é capaz de cair", brincou Diá quando anunciado como novo técnico. "Jogaremos em casa, tentar um resultado de vitória, porque não? Sempre pensar positivo e tentar fazer um grande jogo. É motivar os jogadores e fazer uma grande vitória", completou.