Flamengo enfrenta novo elenco do Criciúma só para 'honrar a camisa'

O Flamengo ainda tem uma pretensão no Campeonato Brasileiro. Terminar a sua participação de forma digna. Esta é a ordem do técnico Vanderlei Luxemburgo para que o time conquiste uma vitória, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Criciúma, no estádio Castelão, em São Luis, pela 36.ª rodada, e depois nos dois jogos restantes da competição.

Ele quer assim apagar a má impressão deixada no meio de semana, quando o clube rubro-negro levou outra goleada do Atlético Mineiro - 4 a 0. Antes, pela semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo já havia perdido para o time de Belo Horizonte por outro placar elástico: 4 a 1.