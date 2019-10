Flamengo enfrenta o Fortaleza em busca do 13.º jogo seguido sem derrota

O Flamengo será visitante na 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas seus jogadores vão se sentir em casa no Castelão. Nesta quarta-feira, às 20h, o líder disparado do torneio nacional vai enfrentar o Fortaleza com grande presença de seus torcedores, que desejam ver a equipe completar 13 partidas consecutivas sem derrota no torneio.

O Fortaleza colocou 14,2 mil ingressos à disposição do Flamengo, carga muito maior do que a normalmente destinada a visitantes. Nesta terça-feira, o clube carioca anunciou que todos foram vendidos. Até o momento, torcedores do time cearense adquiriram cerca de 13 mil bilhetes, o que indica que existe grande chance de o Castelão estar quase dividido durante a partida - a carga total é de aproximadamente 52 mil ingressos.

Sem perder no Brasileirão desde 4 de agosto, quando foi batido pelo Bahia por 3 a 0, o Flamengo pretende aumentar neste meio de semana uma vantagem que já é grande: são oito pontos de diferença para o Palmeiras, segundo colocado, que nesta quarta receberá a Chapecoense. Embora ainda seja cedo para pensar em título, a cada vitória rubro-negra o sonho da segunda conquista nacional seguida fica mais distante do clube paulista.

A equipe comandada por Jorge Jesus fez na tarde desta terça, em Fortaleza, o último treino antes do jogo contra o time de Rogério Ceni. A atividade, realizada no Estádio Presidente Vargas, foi aberta ao público e à imprensa. Gabriel e Rodrigo Caio, que voltaram da viagem com a Seleção Brasileira a Cingapura, trabalharam normalmente e vão jogar. Em compensação, o treinador português terá vários desfalques nesta quarta.

Bruno Henrique e Everton Ribeiro, dois jogadores fundamentais para o ótimo desempenho do ataque do Flamengo no Brasileirão, estão suspensos. Rafinha, Filipe Luís e Arrascaeta estão machucados e também ficarão fora da partida.

O meia Reinier, que vem sendo bastante utilizado por Jorge Jesus, não deverá jogar. Ele não foi liberado pelo clube para disputar o Mundial Sub-17, o que gerou um atrito com a CBF. Por via das dúvidas, a diretoria rubro-negra entrou com um pedido de liminar no STJD para ter o respaldo legal para escalá-lo, mas, como ainda não obteve resposta, deve deixar o garoto fora da partida.

Rogério Ceni é o desfalque

Ainda sem conseguir emplacar uma sequência de bons resultados desde o retorno de Rogério Ceni, o Fortaleza recebe o líder Flamengo nesta quarta-feira. O técnico exige uma postura diferente em relação ao jogo contra o Vasco, em São Januário, onde o time perdeu por 1 a 0. "Não podemos jogar tão pouco. Temos condições de jogar mais e vamos precisar, porque teremos pela frente um time altamente qualificado", comentou Ceni.

Depois de reestrear com vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, Ceni perdeu para São Paulo (2 a 1) e Vasco (1 a 0), além de ter ganho da Chapecoense (2 a 0) entre essas derrotas. Os dois resultados positivos aconteceram, justamente, no Castelão, palco do jogo contra o líder e que promete estar lotado.

O problema é que o time cearense acumula desfalques para esse jogo. E talvez o principal deles seja no banco de reservas. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Rogério Ceni não vai poder comandar o time do banco de reservas. O auxiliar Charles Hembert é quem vai assumir o seu lugar na área técnica.

Em relação ao time, o zagueiro Jackson e o atacante Edinho, ambos machucados, são dúvidas. Desfalques certos são o lateral-direito Gabriel Dias (expulso) e o atacante Wellington Paulista (terceiro amarelo), ambos suspensos. Esse último é o artilheiro do Fortaleza no Brasileirão, com nove gols. A boa notícia é a volta do zagueiro Quintero, que cumpriu suspensão contra o Vasco.

A vitória sobre o Flamengo é de extrema importância para o Fortaleza, que está na 15.ª colocação, com 28 pontos, três a mais do que o CSA, primeiro clube na zona de rebaixamento. Por isso, mesmo jogando contra o líder, o time cearense promete ir para cima.

"O Flamengo vem fazendo um grande campeonato, mas não é uma equipe impossível de vencer. Estamos jogando em casa e também temos nossas virtudes para conquistarmos os três pontos", disse Quintero.