Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu pelo título da Taça Guanabara

Com uma das vagas na semifinal do Campeonato Carioca já assegurada, o Flamengo encara o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), buscando confirmar a melhor campanha da primeira fase e o título da Taça Guanabara. Para isso, basta vencer o vice-lanterna da competição, que está praticamente rebaixado.

Para a partida desta quarta-feira, o time rubro-negro terá desfalques na zaga e no meio de campo - Bressan e Márcio Araújo estão suspensos - e no ataque, com Paulinho lesionado. Por outro lado, o lateral-esquerdo Anderson Pico, que corria o risco de suspensão no Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ), teve seu julgamento adiado e vai para o jogo.

"Apesar dos desfalques, temos entrosamento. Trabalhamos bastante para chegar nessa reta final assim, com ritmo de jogo legal", disse nesta terça-feira o atacante Marcelo Cirino, logo após o último treino antes da partida.

O campeão da Taça Guanabara poderá empatar as duas semifinais e finais, que mesmo assim levará o título do Campeonato Carioca. "Estamos tranquilos e vamos entrar concentrados. A vantagem na fase decisiva é importante. Isso fará a diferença", afirmou Marcelo Cirino.