Flamengo enfrenta o Resende e quer manter bom desempenho deste início de ano O Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca neste sábado, às 19h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), para enfrentar o Resende, pela terceira rodada. A expectativa é repetir o desempenho da última quarta-feira, quando o time rubro-negro goleou o Barra Mansa. E, até em função disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo irá manter a mesma escalação, com Pará na lateral direita e Márcio Araújo no meio de campo.