Flamengo enfrenta o Santa Cruz para quebrar sina de jogos ruins no Nordeste

Por causa dos recentes resultados, apenas uma vitória em quatro jogos, o time caiu para a sexta posição, com 14 pontos, e viu os adversários abrirem distância. O Santa Cruz vive momento semelhante, principalmente por causa das quatro derrotas nos últimos cinco jogos, e ocupa a 13.ª colocação com 11 pontos.

A má fase carioca no Nordeste teve início na pré-temporada com os amistosos, quando empatou por 3 a 3 com o Ceará e perdeu para o Santa Cruz por 3 a 1. Na Copa do Brasil, novas derrotas para o Confiança, no Sergipe, e para o Fortaleza, resultado que culminou na eliminação precoce segunda fase da Copa do Brasil.

Desde a queda na competição nacional, o time passou por algumas mudanças como a saída do técnico Muricy Ramalho, em virtude de um problema de saúde. Já em campo, o argentino Mancuello e o colombiano Cuéllar passaram a figurar no banco de reservas.

Eliminado com o Peru na Copa América Centenário, na última sexta-feira, Guerrero era aguardado para o jogo, mas pediu mais um dia de folga para resolver problemas pessoais e está fora da partida. A última vez que o centroavante vestiu a camisa do Flamengo foi no dia 22 de maio, em derrota para o Grêmio. Será mais uma chance para Felipe Vizeu no comando de ataque.

Embora esteja recuperado de lesão e tenha atuado os 20 minutos finais contra o São Paulo, Emerson está gripado e deve voltar a desfalcar a equipe. Desta forma, a tendência é que o técnico interino Zé Ricardo mantenha o time que empatou por 2 a 2, no fim de semana.