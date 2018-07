Flamengo enfrenta Prudente após queda na Libertadores

Caso a vitória não venha, o técnico Rogério deve ser demitido. Em meio à turbulência, a diretoria do time carioca vai tentar evitar a saída dos atacantes Adriano e Vágner Love. O contrato de ambos está perto de encerrar e a tendência é que os dois voltem ao futebol europeu.

O Imperador tem proposta da Roma, da Itália. "Temos de levantar a cabeça porque temos um Campeonato Brasileiro pela frente e sabemos que, se chegarmos entre os quatro primeiros, vamos disputar a Copa Libertadores novamente. Temos um ano pela frente", disse o volante Willians, sem esconder a decepção com a eliminação da equipe.

A reabilitação pode vir nos três próximos jogos do Flamengo, todos no Maracanã. Depois do Prudente, a equipe enfrenta Fluminense e Grêmio em busca de uma sequência de vitórias que amenize o tropeço na

Libertadores.