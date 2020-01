Flamengo entra com ação contra a Globo por divergência no contrato do Brasileirão

O Flamengo entrou com uma ação na Justiça, na 36ª Vara Cível do Rio de Janeiro, em que questiona pontos do contrato celebrado com a Globo pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A ação amplia o imbróglio entre a equipe e a TV, que não chegaram a um acordo pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca.

De acordo com a argumentação apresentada pelo Flamengo em sua ação, a Globo previa a assinatura de contratos específicos para cada mídia negociada para o período de 2019 a 2024, mas destaca que isso nunca, de fato, aconteceu. A Globo confirma ser alvo da ação.

"O Flamengo ajuizou uma ação cível no Rio de Janeiro em que alega divergir da Globo quanto à interpretação de três pontos do contrato que mantém com a empresa sobre os direitos de transmissão das partidas de futebol do Campeonato Brasileiro. Esses pontos dizem respeito à fórmula de cálculo da remuneração, à periodicidade dos pagamentos e ao ressarcimento de despesas com viagens. O clube teria pedido que a Justiça se manifeste sobre as divergências alegadas", afirma a Globo em trecho da nota oficial em que confirma ter sido acionado judicialmente pelo time carioca.

Assim, o Flamengo questiona na Justiça os valores que estão sendo repassados ao clube pelo direitos de transmissão e também pela negociação para transmissão de seus jogos pelo sistema de pay-per-view.

A petição do Flamengo também reclama que os jogos do clube vêm tendo a sua transmissão concentrada no pay-per-view, com poucas exibições na TV aberta e na TV fechada, o que alega, nesse caso, ser uma ação orquestrada para prejudicar o concorrente Esporte Interativo.

"(A Globo) Tem um contrato para o Brasileirão nos mesmos moldes do celebrado com os outros clubes e que vem sendo cumprido regularmente, com transparência. A Globo não se manifesta sobre questões sub judice, mas que considera que são normais eventuais divergências sobre interpretações contratuais. E que confia que vai chegar numa solução consensual com o Flamengo, com quem tem uma parceria de longo prazo e uma paixão em comum, o futebol brasileiro", acrescenta a Globo.

Por divergências sobre valores, Flamengo e Globo não chegaram a um acordo na negociação pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Com isso, nenhum jogo do time no Estadual vem sendo exibido pela TV.