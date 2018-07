Flamengo entra em crise após assumir a lanterna do Brasileirão

A parada do Campeonato Brasileiro para a realização da Copa do Mundo não parece ter surtido efeito positivo para o Flamengo. Logo na volta ao torneio nacional, a equipe do Rio foi derrotada pelo Atlético-PR em Macaé e, por causa de outros resultados, fechará a 10ª rodada na lanterna da competição, com apenas sete pontos. A crise dentro do clube é tão grande, que o próprio treinador Ney Franco admitiu a situação publicamente. "Estamos no fundo do poço".

Com um futebol apático e com claro nervosismo dentro de campo, o Flamengo demonstrou, na derrota para o time do Paraná por 2 a 1, erros semelhantes aos que apresentava no início do Brasileirão e, apesar de ter sido apenas o primeiro teste pós-Copa, o resultado deve trazer consequências drásticas na Gávea.

INÍCIO DE ANO ENGANOSO

O Flamengo iniciou 2014 em alta, empolgado com o título da Copa do Brasil, os gols de Hernane, o Brocador, e a confirmação de Jayme de Almeida como um treinador capaz de comandar uma grande equipe. O clima de otimismo era tanto que, apesar de perder peças como o volante Elias, que viveu pendência com o Sporting, de Portugal antes de acertar sua volta ao Corinthians, todos acreditavam que o rubro-negro faria um bom papel na Libertadores. As contratações foram pontuais e de atletas experientes, como o meia Elano e o atacante Alecsandro, ambos com títulos na maior competição das Américas.

CONTUSÕES E FIM DO SONHO

Tudo começou muito bem, com vitórias consecutivas no Campeonato Carioca e, apesar de o futebol não convencer, a situação parecia administrada. Tudo mudou, no entanto. As contusões começaram a atormentar alguns dos destaques do Flamengo, como Elano, Paulinho e o artilheiro Hernane e, mesmo com o título Estadual, depois de uma final bastante polêmica com o Vasco, a sensação de fracasso tomou conta da Gávea com a precoce eliminação da Libertadores na primeira fase. O time estava num grupo que contava com os desconhecidos León, do México, Emelec, do Equador, além do Bolívar, da Bolívia.

TROCA DE COMANDO

O ambiente passou a ficar turbulento. Depois de um início ruim no Brasileirão, a diretoria decidiu trocar o comando e anunciou Ney Franco como novo técnico sem sequer avisar Jayme de Almeida de sua demissão. Ele admitiu surpresa e decepção com o clube em que estava havia muitos anos. Foi comunicado por telefone que não seria mais treinador do Fla.

Ney Franco iniciou o seu trabalho sem muito tempo para treinar a equipe e, nos cinco jogos que fez antes da Copa do Mundo, acumulou três empates e duas derrotas. Somados aos outros quatro pontos conquistados ainda na gestão de Jayme de Almeida, o Flamengo permaneceu com sete, dentro da zona de rebaixamento. E agora lanterna.

LATERAIS VETERANOS

Um dos pontos fracos da equipe nos jogos iniciais do Brasileirão foram os laterais. Léo Moura, de 35 anos, na direita e André Santos, de 31, na esquerda mostravam a cada jogo que eles não tinham a mesma capacidade para defender e chegar para o apoio como haviam demonstrado em anos anteriores. Pouco acrescentavam dentro de campo.

FALTA DE ARMADORES

Ao contrário do ano passado, quando os volantes Elias e Luiz Antônio atuavam avançados e eram responsáveis por grande parte das jogadas de gol do Flamengo, nesta temporada nenhum deles está em campo. Os principais responsáveis pela armação passaram a ser Elano, ausente de alguns jogos por causa de contusões, e o jovem argentino Lucas Mugni, que tem talento, mas está sobrecarregado.

ECONOMIA NOS REFORÇOS

A parada para a realização do Mundial foi providencial para um time que se mostrava sem esquema tático e desorganizado. No período da Copa, mais do que os treinamentos, o Flamengo decidiu se mexer no mercado e anunciou a contratação do volante argentino Canteros, destaque do Vélez Sarsfield, além do atacante "croata" Eduardo da Silva, confirmado como reforço nesta quarta-feira. A torcida sonhava com outros jogadores: Robinho, Kaká e Fernandinho.

PÓS-COPA

Ainda sem contar com os reforços, o Flamengo foi para o jogo com o Atlético-PR como favorito e com novo esquema de jogo, com três zagueiros, dando mais liberdade aos laterais Léo Moura e André Santos. Não deu certo. A falta de bom futebol irritou a torcida que, antes do apito final, já vaiava o time e pedia novos reforços. A cobrança deixou os jogadores ainda mais nervosos. O clima ficou péssimo.

FUTURO

O cenário não é muito favorável, já que o Flamengo vive grande pressão pela volta das vitórias e o próximo jogo é considerado uma "pedreira", contra o Internacional, um dos melhores times do Brasil. O jogo será em Porto Alegre. Se os três pontos não vierem, além de uma crise praticamente impossível de ser administrada, Ney Franco ainda ficará perto de entrar para a história do clube com recorde negativo, o de maior tempo para conseguir uma vitória no comando do Flamengo. Os atuais donos da "façanha" são Milton Caldas e Luis Gama, que trabalharam juntos entre 1933 e 1934. Ele precisaram de oito jogos antes de vencer pela primeira vez.