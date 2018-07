Flamengo entra na briga por Ronaldinho Gaúcho

SÃO PAULO - Depois de Palmeiras e Grêmio, foi a vez do Flamengo demonstrar interesse na contratação de Ronaldinho Gaúcho. Apesar do silêncio dos representantes do time carioca, especula-se que a proposta conta com um contrato de 30 meses com possibilidade de renovação até a Copa do Mundo de 2014.

Para bancar o alto salário do jogador do Milan, a diretoria e o departamento de marketing teriam articulado um acordo com a Traffic em que Ronaldinho receberia R$ 1,5 milhão por mês, sendo 75% divididos entre clube e Traffic, com os outros 25% sendo capitalizados através da imagem do jogador.

O desejo de adquirir o meia brasileiro é antigo no time rubro-negro. No início de 2010, o craque chegou a se reunir com Marcos Braz, na época vice-presidente de Futebol do clube, ao lado de seu irmão/empresário Assis. Entretanto, a repatriação de Ronaldinho não foi concluída.