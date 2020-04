Flamengo entrega álcool gel para elenco e inicia distribuição em comunidades

O Flamengo entregou, nesta segunda-feira, para parte do seu elenco uma primeira leva de unidades do álcool gel licenciado do clube. Os produtos foram deixados nas residências de Berrío, Bruno Henrique, César, Everton Ribeiro, Gabigol, Gerson, Rafinha, Renê, Thuler e Willian Arão.

A iniciativa faz parte de uma parceria firmada pelo Flamengo com o Laboratório Brasileiro de Biologia para licenciamento do produto, fundamental para ajudar no combate ao coronavírus.

De acordo com o Flamengo, cerca de 200 mil unidades de álcool gel serão doadas pelo clube, além de cestas básicas, em comunidades do Rio de Janeiro. A primeira entrega foi realizada na Vila Aliança, na zona oeste.

A iniciativa ocorreu na última sexta-feira, dentro da campanha "SOS Favela/Viva Rio" e "Nação Solidária: Flamengo campeão dentro e fora de campo", que consiste na arrecadação de alimentos e itens de higiene para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade.

Enquanto isso, o elenco do Flamengo está em férias, pois o clube concedeu mais dez dias de descanso na última sexta-feira, com término apenas no fim de abril, por causa da pandemia do coronavírus.