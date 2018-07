Flamengo esbarra no América-SP e é eliminado da Copa São Paulo

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - O Flamengo bem que lutou, mas foi eliminado na fase de grupos da 44.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time carioca esbarrou no América-SP e apenas empatou, por 2 a 2, na noite desta sexta-feira, no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto, sede do Grupo E.

Com este resultado, o Flamengo tornou-se o primeiro grande eliminado logo na fase inicial do torneio, já que acabou na segunda posição, com cinco pontos. O América, por sua vez, terminou na liderança, com sete pontos e garantiu vaga na segunda fase.

A partida foi bastante movimentada e cada time dominou um tempo. Os donos da casa abriram o placar aos sete minutos do primeiro tempo. Após falha da defesa, o atacante Luan driblou o goleiro e tocou para o gol livre.

O empate só veio aos 33 minutos, quando Renan fez jogada individual e tocou na saída do goleiro Toni. Ainda no primeiro tempo, o clube americano chegou ao segundo. Após contra-ataque, aos 38 minutos, o meia Kairon bateu colocado no canto direito do goleiro.

Na segunda etapa, o Flamengo voltou melhor, mas não concluiu as chances que criou com eficiência. O gol de empate aconteceu aos 29 minutos, quando Romário aproveitou cruzamento e concluiu de cabeça.

Na outra partida do grupo, o Rondonópolis-MT goleou o Santos-AP, por 6 a 0, e terminou na terceira posição, com quatro pontos. Os amapaenses acabaram na lanterna, sem pontuar.