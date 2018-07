Flamengo espera exame para saber se poderá ter Deivid

O Flamengo ainda não sabe se poderá contar com o atacante Deivid no próximo domingo, quando enfrentará o Cruzeiro, em Volta Redonda, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo direito no duelo com o Guarani, no último sábado, no Engenhão, quando deixou o gramado ainda no primeiro tempo do confronto em que seu time venceu por 2 a 1.

Veja também:

Léo Moura alerta que Flamengo ainda luta para não cair

Diego Maurício diz que vai evoluir no Flamengo

Deivid revelou que seguiu com dores no domingo e passará por um exame nesta segunda-feira para conhecer a gravidade da sua lesão. "Eu ainda tentei ficar em campo por mais algum tempo, mas a dor era muito forte. Ontem (domingo), o tornozelo ficou bastante inchado o dia todo e hoje (segunda) à tarde devo passar por uma ressonância para verificar exatamente o que aconteceu", ressaltou Deivid, por meio de sua assessoria de imprensa, em entrevista reproduzida pelo site oficial do Flamengo nesta segunda.

Por causa do problema no tornozelo, o atleta evitou adotar um discurso otimista em relação ao seu aproveitamento diante do Cruzeiro, no jogo em que o time carioca terá a chance de livrar de vez o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. "Por causa da dor e do inchaço, não sei se terei condições de enfrentar o Cruzeiro. Mas temos quase uma semana pela frente e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias", reforçou.

O Flamengo ocupa a 13.ª posição do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos, três a mais do que o Vitória, time que hoje encabeça a zona de rebaixamento.