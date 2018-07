Flamengo espera recuperar Toró e Diogo para sábado

Para a importante partida contra o Internacional, sábado, no Engenhão, Vanderlei espera poder contar com dois jogadores. Toró, recuperado de um problema muscular na coxa direita, vai iniciar os treinamentos físicos e pode reaparecer.

Mas a situação de Diogo é um pouco mais complicada. O atacante sofreu uma torção no tornozelo e ainda é dúvida. "Ele ainda tem edema e dor no tornozelo. Vamos aguardar. Ainda não dá para liberá-lo", disse o médico Marcelo Soares.

Caso retornem, porém, o mais provável é que Vanderlei mantenha a base que empatou com o Avaí em 2 a 2. Diogo perdeu a vez para Diego Maurício e Toró ainda tem a concorrência de Correa e Maldonado no meio de campo. No ataque, Val Baiano, autor dos gols rubro-negros, vai manter a vaga que antes era de Deivid.